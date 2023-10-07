США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят на следующей неделе – Reuters
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Ожидается, что на следующей неделе администрация Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины. Об этом заявили официальные лица США агентству Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Киев получит оружие, припасы и боеприпасы, несмотря на принятый Палатой представителей временный бюджет, где нет финансовой помощи Украине.
Состав следующего раунда оружейной помощи все еще формируется и будет обнародован в среду на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, где помощь по безопасности будет ключевой темой.
Ожидается, что стоимость нового пакета помощи составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и наземную технику, которые были в последних пакетах помощи.
Байден пообещал пополнить запасы оружия, отправляемого в Украину.
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Администрация Байдена также рассматривает возможность использования грантовой программы Госдепартамента для отправки Украине дополнительной военной помощи, заявил официальный представитель США.
Помощь США Украине может частично зависеть от того, кто займет пост спикера Палаты представителей после того, как республиканец Кевин Маккарти был отстранен от должности на этой неделе. Некоторые из его возможных преемников решительно поддерживают помощь Киеву, а другие выступают категорически против .
Демократы, решительно поддерживающие помощь Украине, настаивают на том, что Конгресс поддержит продолжение помощи. Многие республиканцы в Сенате, в том числе влиятельные лица, такие как лидер республиканцев Митч Макконнелл, также утверждают это.
Напомним
ГБР передало военным винтовки, которые контрабандисты ввезли еще в 2014 году.