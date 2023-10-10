Главнокомандующий США призывает Конгресс действовать так, чтобы удовлетворить потребности в оружии Украины и Израиля одновременно

ukru
Эксклюзив
06:36 • 32098 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 60017 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 120090 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 154148 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125503 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120796 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 154365 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116389 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122861 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130588 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 45000 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

02:27 • 25791 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103737 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 24631 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 82779 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 120090 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 154148 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114240 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121339 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 154365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 5964 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143525 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151144 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155592 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153691 просмотра
Актуальное
Главнокомандующий США призывает Конгресс действовать так, чтобы удовлетворить потребности в оружии Украины и Израиля одновременно

Главнокомандующий США призывает Конгресс действовать так, чтобы удовлетворить потребности в оружии Украины и Израиля одновременно

Киев • УНН

 • 537333 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Главнокомандующая армией США Кристин Вормут в понедельник заявила, что Конгрессу нужно будет одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов смогут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Кристин Вормут сделала комментарий, потому что Палата представителей США фактически парализована, потому что республиканцы работают над выбором нового спикера.

Вашингтон пообещал помощь Израилю после нападений ХАМАС, в том числе путем отправки боеприпасов, причем первая партия помощи в сфере безопасности, как ожидается, поступит в ближайшие дни.

«Одна вещь, которая действительно важна с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности поддерживать как потенциально израильтян, так и украинцев одновременно, это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы иметь возможность увеличить наши возможности, с точки зрения нашей способности расширять производство, а затем также заплатить за сами боеприпасы", - сказал Вормут журналистам на мероприятии в армии.

«нам нужна дополнительная поддержка со стороны Конгресса. Так что я надеюсь, что скоро мы увидим это».

Вормут сказала, что армия все еще находится на «ранних стадиях» рассмотрения запросов Израиля о поддержке, в том числе о том, повлияет ли оказание такой помощи на военную готовность США. США проводили аналогичные проверки, взвешивая запросы Украины о помощи.

Начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж также выразил оптимизм, сказав: «я уверен, что мы сможем предоставить им то, о чем они просили».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в США хотят принять годовой пакет помощи Украине на 50-100 млрд долларов-WSJ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы