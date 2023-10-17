Байден будет просить Конгресс выделить для Украины и Израиля 100 млрд долларов

Детали

Источник, знакомый с усилиями Белого дома по координации запроса, уточнил, что подробности дополнительного финансирования еще прорабатываются. По словам собеседника, сумма в пакете будет покрывать весь финансовый год.

В Bloomberg предполагают, что сам размер запроса, вероятно, встретит сопротивление в Палате представителей Конгресса США. Поскольку главный кандидат на должность нового спикера после отставки Кевина Маккарти Джим Джордан скептически относится к дальнейшей поддержке Украины, а консерваторы требовали не привязывать помощь Израилю к помощи Украине.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер во вторник заявил, что ожидает, что администрация направит запрос «до конца этой недели» и что он будет включать военную, дипломатическую, разведывательную и гуманитарную помощь для Израиля.

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«Мы хотели бы получить дополнительный пакет как можно скорее, поскольку потребности велики как в Израиле, так и в Украине», – сказал он.

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