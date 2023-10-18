США объявили о санкциях против десяти "ключевых" членов ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Министерство финансов США объявило о санкциях «против десяти ключевых членов террористической группы ХАМАС, оперативников и финансовых посредников в Газе и других местах», передает УНН.
Цитата
«Эти лица поддерживали ХАМАС и другие террористические организации, позволяя ХАМАС осуществлять свой жестокий терроризм и совершать такие действия, как жестокая атака на Израиль», — говорится в заявлении Госдепа.
«Сегодняшние действия направлены против террористов ХАМАС и их сети поддержки, а не против палестинцев», — уточняет Госдепартамент.
Напомним
Президент США Джо Байден рассматривает возможность обращения к Конгрессу с запросом на дополнительное финансирование на около 100 миллиардов долларов. Пакет будет содержать деньги на оборонную помощь Израилю и Украине, охрану границы и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности Тайваню.