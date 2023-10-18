США объявили о санкциях против десяти "ключевых" членов ХАМАС

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«Эти лица поддерживали ХАМАС и другие террористические организации, позволяя ХАМАС осуществлять свой жестокий терроризм и совершать такие действия, как жестокая атака на Израиль», — говорится в заявлении Госдепа.

«Сегодняшние действия направлены против террористов ХАМАС и их сети поддержки, а не против палестинцев», — уточняет Госдепартамент.

Напомним

Президент США Джо Байден рассматривает возможность обращения к Конгрессу с запросом на дополнительное финансирование на около 100 миллиардов долларов. Пакет будет содержать деньги на оборонную помощь Израилю и Украине, охрану границы и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности Тайваню.