В ХАМАС заявили, что освободили двух американских заложников

Детали

Заложники, мать и её дочь, были освобождены “по гуманитарным причинам” в ответ на посреднические усилия Катара, говорится в заявлении бригады Аль-Касам.

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Напомним

Министерство финансов США объявило о санкциях “против десяти ключевых членов террористической группы ХАМАС, оперативников и финансовых посредников в Газе и других местах”.