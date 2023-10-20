В ХАМАС заявили, что освободили двух американских заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. ХАМАС освободил двух американских заложников. Об этом заявил представитель вооруженного крыла ХАМАС, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Заложники, мать и её дочь, были освобождены “по гуманитарным причинам” в ответ на посреднические усилия Катара, говорится в заявлении бригады Аль-Касам.
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Напомним
Министерство финансов США объявило о санкциях “против десяти ключевых членов террористической группы ХАМАС, оперативников и финансовых посредников в Газе и других местах”.