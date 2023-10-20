Через війну Ізраїлю та ХАМАСу 21 журналіст загинув та 8 було поранено - CPJ

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“CPJ розслідує всі повідомлення про вбитих, поранених, затриманих або зниклих безвісти під час війни журналістів, у тому числі тих, хто постраждав, коли військові дії поширилися на сусідній Ліван. Станом на 19 жовтня щонайменше 21 журналіст був серед понад 4000 загиблих з обох сторін з початку війни 7 жовтня, сотні були вбиті у вівторок під час вибуху в лікарні в Газі”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що журналісти в Газі стикаються з особливо високими ризиками, коли вони намагаються висвітлювати конфлікт в умовах наземного нападу ізраїльських військ, нищівних ізраїльських авіаударів, порушеного зв’язку та значних відключень електроенергії.

Станом на 19 жовтня:



Підтверджено загибель 21 журналіста: 17 палестинських, 3 ізраїльських і 1 ліванський.



Повідомляється про 8 поранених журналістів.



3 журналістів вважаються зниклими безвісти або затриманими.



Також у Комітет надходили численні непідтверджені повідомлення про смерть, зникнення безвісти, затримання, поранення чи погрози інших журналістів, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків журналістів.

"CPJ наголошує, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час кризи, і не повинні бути мішенню воюючих сторін", — сказав Шеріф Мансур, координатор програм CPJ з Близького Сходу та Північної Африки. "Журналісти в усьому регіоні йдуть на великі жертви, щоб висвітлити цей жахливий конфлікт. Усі сторони повинні вжити заходів для забезпечення їхньої безпеки".

Нагадаємо

Пізно ввечері у четвер в будівлі на території кампусу грецької православної церкви св. Порфирія у Газі було чутно вибух.

За словами свідків, близько 500 людей сховалися в церковному кампусі, у тому числі близько 80 у будівлі церковної ради, де стався вибух. Ймовірно, серед загиблих від удару є дитина.