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The Guardian

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Через війну Ізраїлю та ХАМАСу 21 журналіст загинув та 8 було поранено - CPJ

Київ • УНН

 • 200693 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Конфлікт між Ізраїлем і Газою завдав серйозної шкоди журналістам. Відомо, що 21 людина загинула та 8 було травмовано. Про це повідомляє Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists), пише УНН.

Через війну Ізраїлю та ХАМАСу 21 журналіст загинув та 8 було поранено - CPJ

Цитата 

“CPJ розслідує всі повідомлення про вбитих, поранених, затриманих або зниклих безвісти під час війни журналістів, у тому числі тих, хто постраждав, коли військові дії поширилися на сусідній Ліван. Станом на 19 жовтня щонайменше 21 журналіст був серед понад 4000 загиблих з обох сторін з початку війни 7 жовтня, сотні були вбиті у вівторок під час вибуху в лікарні в Газі”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Зазначається, що журналісти в Газі стикаються з особливо  високими  ризиками, коли вони намагаються висвітлювати конфлікт в умовах  наземного нападу ізраїльських військ, нищівних ізраїльських авіаударів, порушеного зв’язку та значних відключень електроенергії. 

Станом на 19 жовтня:

  • Підтверджено загибель 21 журналіста: 17 палестинських, 3 ізраїльських і 1 ліванський.

  • Повідомляється про 8 поранених журналістів.

  • 3 журналістів вважаються зниклими безвісти або затриманими.

Також у Комітет надходили численні непідтверджені повідомлення про смерть, зникнення безвісти, затримання, поранення чи погрози інших журналістів, а також про пошкодження офісів ЗМІ та будинків журналістів.

"CPJ наголошує, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу під час кризи, і не повинні бути мішенню воюючих сторін", — сказав Шеріф Мансур, координатор програм CPJ з Близького Сходу та Північної Африки. "Журналісти в усьому регіоні йдуть на великі жертви, щоб висвітлити цей жахливий конфлікт. Усі сторони повинні вжити заходів для забезпечення їхньої безпеки".

Нагадаємо

Пізно ввечері у четвер в будівлі на території кампусу грецької православної церкви св. Порфирія у Газі було чутно вибух.

За словами свідків, близько 500 людей сховалися в церковному кампусі, у тому числі близько 80 у будівлі церковної ради, де стався вибух. Ймовірно, серед загиблих від удару є дитина.

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