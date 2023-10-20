Из-за войны Израиля и ХАМАСа 21 журналист погиб и 8 были ранены - CPJ

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“CPJ расследует все сообщения об убитых, раненых, задержанных или пропавших без вести во время войны журналистов, в том числе тех, кто пострадал, когда военные действия распространились на соседний Ливан. По состоянию на 19 октября по меньшей мере 21 журналист был среди более 4000 погибших с обеих сторон с начала войны 7 октября, сотни были убиты во вторник при взрыве в больнице в Газе”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что журналисты в Газе сталкиваются с особенно высокими рисками, когда они пытаются освещать конфликт в условиях наземного нападения израильских войск, сокрушительных израильских авиаударов, нарушенной связи и значительных отключений электроэнергии.

По состоянию на 19 октября:



Подтверждена гибель 21 журналиста: 17 палестинских, 3 израильских и 1 ливанский.



Сообщается о 8 раненых журналистах.



3 журналистов считаются пропавшими без вести или задержанными.



Также в Комитет поступали многочисленные неподтвержденные сообщения о смерти, пропаже без вести, задержании, ранении или угрозах других журналистов, а также о повреждении офисов СМИ и домов журналистов.

"CPJ подчеркивает, что журналисты являются гражданскими лицами, выполняющими важную работу во время кризиса, и не должны быть мишенью воюющих сторон", — сказал Шериф Мансур, координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке. "Журналисты во всем регионе идут на большие жертвы, чтобы осветить этот ужасный конфликт. Все стороны должны принять меры для обеспечения их безопасности".

Напомним

Поздно вечером в четверг в здании на территории кампуса греческой православной церкви св. Порфирия в Газе был слышен взрыв.

По словам свидетелей, около 500 человек укрылись в церковном кампусе, в том числе около 80 в здании церковного совета, где произошел взрыв. Вероятно, среди погибших от удара есть ребенок.