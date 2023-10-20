У секторі Гази обстріляли церкву, в якій ховались палестинці від атак ЦАХАЛу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Пізно ввечері у четвер в будівлі на території кампусу грецької православної церкви св. Порфирія у Газі було чутно вибух. Як повідомляє The Wall Street Journal, там ховались від обстрілів десятки сімей, пише УНН.
Деталі
Рятувальники розбирають завали, з-під яких дістали декількох людей.
За словами свідків, близько 500 людей сховалися в церковному кампусі, у тому числі близько 80 у будівлі церковної ради, де стався вибух. Ймовірно, серед загиблих від удару є дитина.
Десятки людей перебували в актовій залі церкви, яка також була пошкоджена. Церква є однією з найстаріших у світі. Ізраїльські військові заявили, що розслідують інцидент.
Доповнення
Кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини.
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