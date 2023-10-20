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Світ втрачає людяність: в ООН зробили заяву щодо війни в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 334180 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Близький Схід опинився на «краю прірви» внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про це заявив ВВС голова агентства ООН Філіп Лаццаріні, пише УНН.

Світ втрачає людяність: в ООН зробили заяву щодо війни в Ізраїлі

Деталі 

Генеральний комісар агентства ООН з надання допомоги UNRWA заявив, що насильство може поширитися на весь регіон. І він попередив про жахливу ситуацію для мирного населення в Газі, знову закликавши створити коридори гуманітарної допомоги на територію.

Пан Лаццаріні сказав, що боїться, що "світ зараз втрачає людяність". Виступаючи в Єрусалимі, представник ООН засудив напад ХАМАС на Ізраїль, назвавши його "жахливою і варварською різаниною", яка створила "національну травму, колективну травму в Ізраїлі".

"Але ця подія все одно не виправдовує того, що війна ведеться без будь-яких стримувань", - сказав він. "І я не вірю, що вбивство ще більшої кількості мирних жителів відповідає інтересам майбутньої безпеки та миру тут, у регіоні".

Відповідаючи на запитання, чи поважають ізраїльтяни міжнародне гуманітарне право, Лаццаріні сказав: "Слухайте, зараз ми перебуваємо в ситуації, коли в секторі Газа запроваджено повну облогу. Ми перебуваємо в ситуації, коли понад мільйон людей попросили бути переміщеними. Отже, це є колективним покаранням, а колективне покарання є порушенням міжнародного гуманітарного права".

Він додав: "Ми закликаємо ізраїльтян і всіх, хто має відношення до цього конфлікту, поважати міжнародне гуманітарне право. Ні для кого немає винятку".

Також на думку генерального комісара агентства ООН, палестинці почуваються покинутими та мають вкрай важку гуманітарну ситуацію, адже позбавлені всіх благ для вдоволення базових потреб. 

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй у неефективності на тлі подій у секторі Газа. Турецький лідер засудив атаку на лікарню в Газі і запевнив в продовженні роботи над встановленням гуманітарного перемир'я.

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