Мир теряет человечность: в ООН сделали заявление о войне в Израиле

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 48 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 5652 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 21364 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 98383 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 56662 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 79283 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 223146 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76429 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124827 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168048 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.2м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 100509 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 95569 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 145162 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 67816 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20375 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 98430 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 145538 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 223189 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 274761 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 325982 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 9446 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 20645 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 68078 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57848 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56200 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Мир теряет человечность: в ООН сделали заявление о войне в Израиле

Киев • УНН

 • 334180 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Ближний Восток оказался на «краю пропасти» в результате войны между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил ВВС глава агентства ООН Филипп Лаццарини, пишет УНН.

Мир теряет человечность: в ООН сделали заявление о войне в Израиле

Детали 

Генеральный комиссар агентства ООН по оказанию помощи UNRWA заявил, что насилие может распространиться на весь регион. И он предупредил об ужасной ситуации для мирного населения в Газе, вновь призвав создать коридоры гуманитарной помощи на территорию.

Г-н Лаццарини сказал, что боится, что "мир сейчас теряет человечность". Выступая в Иерусалиме, представитель ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль, назвав его "ужасной и варварской резней", которая создала "национальную травму, коллективную травму в Израиле".

"Но это событие все равно не оправдывает того, что война ведется без каких-либо сдерживаний", - сказал он. "И я не верю, что убийство еще большего количества мирных жителей отвечает интересам будущей безопасности и мира здесь, в регионе".

Отвечая на вопрос, уважают ли израильтяне международное гуманитарное право, Лаццарини сказал: "Слушайте, сейчас мы находимся в ситуации, когда в секторе Газа введена полная осада. Мы находимся в ситуации, когда более миллиона человек попросили быть перемещенными. Следовательно, это является коллективным наказанием, а коллективное наказание является нарушением международного гуманитарного права".

Он добавил: "Мы призываем израильтян и всех, кто имеет отношение к этому конфликту, уважать международное гуманитарное право. Ни для кого нет исключения".

Также по мнению генерального комиссара агентства ООН, палестинцы чувствуют себя брошенными и имеют крайне тяжелую гуманитарную ситуацию, ведь лишены всех благ для удовлетворения базовых потребностей. 

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в неэффективности на фоне событий в секторе Газа. Турецкий лидер осудил атаку на больницу в Газе и заверил в продолжении работы над установлением гуманитарного перемирия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04