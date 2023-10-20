Мир теряет человечность: в ООН сделали заявление о войне в Израиле

Детали

Генеральный комиссар агентства ООН по оказанию помощи UNRWA заявил, что насилие может распространиться на весь регион. И он предупредил об ужасной ситуации для мирного населения в Газе, вновь призвав создать коридоры гуманитарной помощи на территорию.

Г-н Лаццарини сказал, что боится, что "мир сейчас теряет человечность". Выступая в Иерусалиме, представитель ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль, назвав его "ужасной и варварской резней", которая создала "национальную травму, коллективную травму в Израиле".

"Но это событие все равно не оправдывает того, что война ведется без каких-либо сдерживаний", - сказал он. "И я не верю, что убийство еще большего количества мирных жителей отвечает интересам будущей безопасности и мира здесь, в регионе".

Отвечая на вопрос, уважают ли израильтяне международное гуманитарное право, Лаццарини сказал: "Слушайте, сейчас мы находимся в ситуации, когда в секторе Газа введена полная осада. Мы находимся в ситуации, когда более миллиона человек попросили быть перемещенными. Следовательно, это является коллективным наказанием, а коллективное наказание является нарушением международного гуманитарного права".

Он добавил: "Мы призываем израильтян и всех, кто имеет отношение к этому конфликту, уважать международное гуманитарное право. Ни для кого нет исключения".

Также по мнению генерального комиссара агентства ООН, палестинцы чувствуют себя брошенными и имеют крайне тяжелую гуманитарную ситуацию, ведь лишены всех благ для удовлетворения базовых потребностей.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в неэффективности на фоне событий в секторе Газа. Турецкий лидер осудил атаку на больницу в Газе и заверил в продолжении работы над установлением гуманитарного перемирия.