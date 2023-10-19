Ердоган засудив нападників на лікарню в Газі і назвав ООН неефективною
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звинуватив Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй у неефективності на тлі подій у секторі Газа. Турецький лідер засудив атаку на лікарню в Газі і запевнив в продовженні роботи над встановленням гуманітарного перемир'я. Про це він написав у соцмережі X, повідомляє УНН.
Деталі
Ердоган зазначив, що Туреччина з початку нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, докладає інтенсивних зусиль для врегулювання кризи, яка має ризик поширення на весь регіон. Зокрема, у співпраці з єгипетською владою Туреччина доставила в регіон 3 літаки з гуманітарною допомогою.
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«Однак наші зусилля із забезпечення спокою були перервані такими кроками, як відправка авіаносців в регіон, припинення допомоги палестинському народу і колективне покарання населення Гази. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка стає все більш неефективною, вкотре не змогла виконати свій обов'язок», - зауважив президент Туреччини.
За його словами, західні країни, не зробили жодних кроків, окрім того, що «підлили масла у вогонь».
Також Ердоган зазначив, що «огидним нападом на арабську лікарню, масове вбивство в Газі перейшло в інший вимір».
«Я засуджую виконавців цього нападу, який є злочином проти людяності і досягає рівня геноциду проти населення Гази. Виконавці несуть таку ж відповідальність за вчорашню різанину, яка розбила наші серця, як і ті, хто підливав масла у вогонь своїми заявами, починаючи з 7 жовтня», - написав президент Туреччини.
Також додав, що Анкара продовжить працювати над встановленням гуманітарного перемир'я, а потім і постійної стабільності.
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на знак пам'яті тисяч загиблих у Палестині, більшість з яких – діти та мирні жителі, оголосив у Туреччині 3-денну національну жалобу.
Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала б до «гуманітарних пауз» для доставки необхідної допомоги мільйонам жителів сектору Газа. 12 із 15 членів Ради проголосували за текст, запропонований Бразилією, один (Сполучені Штати) проголосував проти, а двоє (росія та Велика Британія) утрималися.