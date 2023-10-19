Эрдоган осудил нападавших на больницу в Газе и назвал ООН неэффективной

Детали

Эрдоган отметил, что Турция с начала нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, прилагает интенсивные усилия для урегулирования кризиса, который имеет риск распространения на весь регион. В частности, в сотрудничестве с египетскими властями Турция доставила в регион 3 самолета с гуманитарной помощью.

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«Однако наши усилия по обеспечению спокойствия были прерваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и коллективное наказание населения Газы. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, который становится всё более неэффективным, в очередной раз не смог выполнить свой долг», - отметил президент Турции.

По его словам, западные страны, не предприняли никаких шагов, кроме того, что «подлили масла в огонь».

Также Эрдоган отметил, что «отвратительным нападением на арабскую больницу, массовое убийство в Газе перешло в другое измерение».

«Я осуждаю исполнителей этого нападения, которое является преступлением против человечности и достигает уровня геноцида против населения Газы. Исполнители несут такую же ответственность за вчерашнюю резню, которая разбила наши сердца, как и те, кто подливал масла в огонь своими заявлениями, начиная с 7 октября», - написал президент Турции.

Также добавил, что Анкара продолжит работать над установлением гуманитарного перемирия, а затем и постоянной стабильности.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в знак памяти тысяч погибших в Палестине, большинство из которых – дети и мирные жители, объявил в Турции 3-дневный национальный траур.

Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала бы к «гуманитарным паузам» для доставки необходимой помощи миллионам жителей сектора Газа. 12 из 15 членов Совета проголосовали за текст, предложенный Бразилией, один (Соединенные Штаты) проголосовал против, а двое (россия и Великобритания) воздержались.