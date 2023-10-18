США заблокували резолюцію Бразилії щодо Ізраїлю в Раді Безпеки ООН

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала б до «гуманітарних пауз» для доставки необхідної допомоги мільйонам жителів сектору Газа. 12 із 15 членів Ради проголосували за текст, запропонований Бразилією, один (Сполучені Штати) проголосував проти, а двоє (Росія та Велика Британія) утрималися.

Про це йдеться на сайті Радбезу ООН, передає УНН.