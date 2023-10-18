США заблокували резолюцію Бразилії щодо Ізраїлю в Раді Безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала б до «гуманітарних пауз» для доставки необхідної допомоги мільйонам жителів сектору Газа. 12 із 15 членів Ради проголосували за текст, запропонований Бразилією, один (Сполучені Штати) проголосував проти, а двоє (Росія та Велика Британія) утрималися.
Про це йдеться на сайті Радбезу ООН, передає УНН.
Деталі
Посол США Лінда Томас-Грінфілд пояснила вето своєї країни в залі Ради тим, що «ця резолюція не згадувала право Ізраїлю на самооборону».
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«Ізраїль має право на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН», — додала вона, зазначивши, що це право було підтверджено Радою в попередніх резолюціях щодо терористичних атак, «ця резолюція мала зробити те саме».
Вона сказала, що хоча США не можуть підтримати резолюцію, вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з усіма членами Ради щодо кризи, «так само як ми продовжуватимемо повторювати про необхідність захисту цивільних осіб, включаючи представників ЗМІ, гуманітарних працівників та офіційні особи ООН».
Доповнення
Посол Великої Британії Барбара Вудворд заявила, що її країна утрималася від резолюції, оскільки в тексті має бути чіткіше невід'ємне право Ізраїлю на самооборону, а також тому, що він ігнорує той факт, що екстремістське угруповання ХАМАС, яке контролює Газу, використовує палестинських цивільних як живий щит.
«Вони [ХАМАС – ред.] увійшли до цивільних громад і зробили палестинський народ своїми жертвами», — сказала вона.
Вона підтвердила підтримку Сполученим Королівством права Ізраїлю захищатися від ХАМАС, рятувати заручників і зміцнювати свою безпеку в довгостроковій перспективі, водночас закликавши Ізраїль «вжити всіх можливих запобіжних заходів», щоб уникнути завдання шкоди палестинським цивільним.
Вона додала, що вона продовжуватиме працювати з усіма партнерами, щоб пом’якшити гуманітарну кризу, забезпечити захист цивільного населення та «працювати в напрямку миру та стабільності, обіцяних рішенням про створення двох держав».
До голосування Рада Безпеки відхилила дві поправки, запропоновані Росією, які закликають до негайного, тривалого та повного припинення вогню та припинення нападів на мирних жителів.
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