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Ізраїль на сьогоднішньому Радбезі ООН надасть докази непричетності до атаки на лікарню в Газі - голова МЗС

Київ • УНН

 • 309243 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Ізраїлю є конкретні докази непричетності до атаки на лікарню у секторі Газа 17 жовтня, внаслідок якого загинули сотні людей. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у своїй заяві перед засіданням Ради безпеки ООН, яке відбудеться сьогодні, пише УНН.

Ізраїль на сьогоднішньому Радбезі ООН надасть докази непричетності до атаки на лікарню в Газі - голова МЗС

Цитата

«У нас є конкретні докази того, що Ізраїль не атакував лікарню. Крім того, ми на 100 відсотків впевнені, що в цю лікарню влучила невдала ракета, запущена терористичною організацією Палестинський ісламський джихад , яка вбиває мирних жителів з обох сторін. Ці докази будуть представлені всій світовій спільноті сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН", - заявив голова МЗС.

За його словами, Ізраїль бореться проти ІДІЛ, жорстокої терористичної організації, яка вбила понад 1400 людей. І докладе великих зусиль для того, щоб люди, які не були причетні до інциденту, будь то ізраїльтяни чи палестинці, не втратили життя.

«Необхідно подолати контроль терористів над сектором Газа. Це наша мета, і ми її досягнемо", - сказав він.

Доповнення

У вівторок ввечері органи охорони здоров'я сектора Газа заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 людей. Ще кілька сотень зазнали поранень.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі звинуватив ХАМАС у навмисному завищенні кількості жертв та неправдивому ствердженні того, що ракета, яка влучила в лікарню в секторі Газа була випущена Ізраїлем.

Президент США Джо Байден у Тель-Авіві заявив, що вибух у лікарні "Аль-Ахлі" в Газі, схоже, був спричинений атакою не Ізраїлю, а «іншою командою».

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