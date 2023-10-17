Авіаудари по лікарні в Газі: сотні людей загинули

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 2464 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 9796 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22971 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 94589 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 167321 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171913 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136186 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136872 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87393 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94056 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 7530 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 12095 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 16070 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 15798 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11659 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 2464 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171913 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232566 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380964 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317791 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12795 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18031 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34550 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31092 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136186 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Авіаудари по лікарні в Газі: сотні людей загинули

Київ • УНН

 • 506203 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Керівник цивільної оборони Гази, яка знаходиться під владою ХАМАСу повідомив, що понад 300 людей були вбиті в лікарні Аль-Ахлі аль-Арабі під час сьогоднішнього авіаудару. Про це він заявив в етері телеканалу Аль-Джазіра, передає УНН.

Авіаудари по лікарні в Газі: сотні людей загинули

Деталі

Представник міністерства охорони здоров’я повідомив, що авіаудар убив сотні людей у лікарні міста Газа у вівторок. Зокрема, за їхніми даними постраждали понад півтисячі людей: це і вбиті і поранені.

ХАМАС заявляє, що в результаті вибуху в лікарні в основному загинули переміщені особи. Серед жертв були пацієнти, жінки та діти. У цьому ударі вони звинувачують Ізраїль.

В той же час, ізраїльські військові не беруть на себе відповідальності за удар по лікарні в Газі. Речник ізраїльських військ Даніель Хагарі заявив на брифінгу в понеділок, що він не має жодних подробиць, щодо повідомлення про вибух у лікарні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний лідер Ірану застеріг Ізраїль від продовження воєнних дій щодо Гази

Нагадаємо

Раніше УНН писав, із посиланням на джерела Reuters у чиновницьких верхах керівництва Ізраїлю, що ЦАХАЛ атакував близько 5000 об’єктів ХАМАС у секторі Газа у жовтні. Однак, чиновник зазначив, що кожна така операція була “схвалена на найвищому рівні” ізраїльської армії, і водночас чимало ударів по Гази Ізраїль скасував, аби мінімізувати кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32