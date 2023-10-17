Авіаудари по лікарні в Газі: сотні людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Керівник цивільної оборони Гази, яка знаходиться під владою ХАМАСу повідомив, що понад 300 людей були вбиті в лікарні Аль-Ахлі аль-Арабі під час сьогоднішнього авіаудару. Про це він заявив в етері телеканалу Аль-Джазіра, передає УНН.
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Представник міністерства охорони здоров’я повідомив, що авіаудар убив сотні людей у лікарні міста Газа у вівторок. Зокрема, за їхніми даними постраждали понад півтисячі людей: це і вбиті і поранені.
ХАМАС заявляє, що в результаті вибуху в лікарні в основному загинули переміщені особи. Серед жертв були пацієнти, жінки та діти. У цьому ударі вони звинувачують Ізраїль.
В той же час, ізраїльські військові не беруть на себе відповідальності за удар по лікарні в Газі. Речник ізраїльських військ Даніель Хагарі заявив на брифінгу в понеділок, що він не має жодних подробиць, щодо повідомлення про вибух у лікарні.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, із посиланням на джерела Reuters у чиновницьких верхах керівництва Ізраїлю, що ЦАХАЛ атакував близько 5000 об’єктів ХАМАС у секторі Газа у жовтні. Однак, чиновник зазначив, що кожна така операція була “схвалена на найвищому рівні” ізраїльської армії, і водночас чимало ударів по Гази Ізраїль скасував, аби мінімізувати кількість жертв серед палестинського цивільного населення.