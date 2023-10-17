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Ізраїль атакував близько 5000 об’єктів ХАМАС у секторі Газа у жовтні — Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ізраїль атакував близько 5000 об’єктів ХАМАС у секторі Гази з 7 жовтня. Про це у коментарі Reuters заявив високопоставлений ізраїльський чиновник, передає УНН.

Ізраїль атакував близько 5000 об’єктів ХАМАС у секторі Газа у жовтні — Reuters

Деталі

На умовах анонімності, чиновник Ізраїлю, повідомив Reuters, що чимало ударів по Гази Ізраїль скасував, аби мінімізувати кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

Яку саме кількість ударів ЦАХАЛ відмінив, чиновник не уточнив, зазначивши лише, що кожна така операція була “схвалена на найвищому рівні” ізраїльської армії.

Після руйнівних вторгнень ХАМАС 7 жовтня Ізраїль був сповнений рішучості знищити палестинське ісламістське угруповання в Гази, “навіть якщо на це знадобляться місяці або роки”, — сказав він.

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Нагадаємо

За даними органів охорони здоров’я Палестини, лише в першу добу атак у секторі Гази загинуло 2000 людей. Загалом, за останніми даними через цей військовий конфлікт померли близько 3000 палестинців.

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