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Зросла кількість загиблих у секторі Газа

Зросла кількість загиблих у секторі Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Газі зросла кількість загиблих через атаки ізраїльтян. За даними МОЗ Палетини померли 313 людей, зокрема, 7 загиблих внаслідок атак на Західному березі річки Йордан. Про це повідомили у Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними міністерства охорони здоров’я Палестинської влади, через атаки Гази у суботу, щонайменше 313 палестинців загинули, серед низ і 20 дітей. Крім того, в результаті обстрілу ізраїльської армії на Західному березі річки Йордан загинули семеро людей, у тому числі дитина.

Ще майже 2000 палестинців зазнали поранення внаслідок ізраїльських авіаударів по Газі у суботу.

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Нагадаємо

Напередодні, Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.

Ізраїльські сили оборони завдали артилерійських ударів по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені мінометні снаряди

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