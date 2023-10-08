У Байдена готують закон про підтримку Ізраїлю

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“Як заявив сьогодні президент Байден, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем, підтримуючи його право захищатися від тероризму і робити все необхідне найближчими днями і тижнями для захисту свого народу”, — сказав Кардін у своїй заяві.



Деталі

Кардін переконаний, що Уряд та Конгрес США мають допомогти Ізраїлю.

“Я маю намір за першої нагоди просувати законопроект, який буде зосереджений на наданні Ізраїлю того, що йому потрібно для самозахисту. Це включає поповнення протиракетної оборони „Залізного купола“, що гарантує постійну доступність таких перехоплювачів”, — йдеться в заяві Кардена.

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Карден також закликає включити “додаткове фінансування оборони Ізраїлю, оскільки він долає безпосередні наслідки цієї терористичної атаки” до свого запланованого законопроекту.

Вкрай важливо, щоб США зміцнили свої відносини з Ізраїлем, призначивши посла в цій країні, додав він.

“Я сподіваюся, що мої колеги приєднаються до мене і оперативно затвердять держсекретаря Джейкоба Дж. Лью як новий посол США в Ізраїлі”, — йдеться у заяві Кардіна.

Додатково

“Залізний купол” — це ізраїльська система протиракетної оборони, яка може захищатися від ракет малої дальності, перехоплюючи їх у повітрі. Його необхідно щоразу перезаряджати, і це може коштувати дорого, особливо з урахуванням кількості ракет, які запускає палестинське бойове угрупування ХАМАС.