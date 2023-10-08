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У Байдена готовят закон о поддержке Израиля

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Председатель комитета по международным отношениям сенатор Бен Кардин (демократ от Мэриленда) в субботу предложил законопроект, который намерен поддержать Израиль “инструментами, необходимыми для самозащиты”. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Цитата

“Как заявил сегодня президент Байден, Соединенные Штаты стоят бок о бок с Израилем, поддерживая его право защищаться от терроризма и делать все необходимое в ближайшие дни и недели для защиты своего народа”, — сказал Кардин в своем заявлении.

Детали

Кардин убежден, что правительство и Конгресс США должны помочь Израилю.

“Я намерен при первой возможности продвигать законопроект, который будет сосредоточен на предоставлении Израилю того, что ему нужно для самозащиты. Это включает пополнение противоракетной обороны „Железного купола“, что гарантирует постоянную доступность таких перехватчиков”, — говорится в заявлении Кардена.

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Карден также призывает включить “дополнительное финансирование обороны Израиля, поскольку он преодолевает непосредственные последствия этой террористической атаки” в свой запланированный законопроект.

Крайне важно, чтобы США укрепили свои отношения с Израилем, назначив посла в этой стране, добавил он.

“Я надеюсь, что мои коллеги присоединятся ко мне и оперативно утвердят госсекретаря Джейкоба Дж. Лью как новый посол США в Израиле”, — говорится в заявлении Кардина.

Дополнительно

“Железный купол” — это израильская система противоракетной обороны, которая может защищаться от ракет малой дальности, перехватывая их в воздухе. Его необходимо каждый раз перезаряжать, и это может стоить дорого, особенно с учетом количества ракет, которые запускает палестинская боевая группировка ХАМАС.

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