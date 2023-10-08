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Війна в Ізраїлі: бригади Алькассам заявили про бойові дії у семи регіонах

Війна в Ізраїлі: бригади Алькассам заявили про бойові дії у семи регіонах

Київ • УНН

 • 2746157 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У неділю збройне крило ХАМАС заявило, що його бійці все ще ведуть запеклі зіткнення на території семи регіонів Ізраїлю. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У заяві Qassam Brigades (Бригади “Із ад-Дін аль-Кассам” — ред.) йдеться, що бої тривають у кількох районах, що межують із сектором Газа. Зокрема, у Офакім, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар Азза, Беері, Ятід і Кіссуфім.

Нагадаємо

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС здійснило безпрецедентну атаку на Ізраїль у суботу зранку, випустивши тисячі ракет із Сектора Гази по Ізраїлю. Після чого десятки бойовиків проникли через сильно укріплений кордон у кількох місцях повітрям, землею та морем. За словами експерта з Близького Сходу Девіда Халфи, наступ застав країну зненацька і є “історичним провалом” для ізраїльських спецслужб.

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