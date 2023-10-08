Война в Израиле: бригады Аль кассам заявили о боевых действиях в семи регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В воскресенье вооруженное крыло ХАМАС заявило, что его бойцы все еще ведут ожесточенные столкновения на территории семи регионов Израиля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В заявлении Qassam Brigades (бригады “из ад-Дин аль-Кассам” — ред.) говорится, что бои продолжаются в нескольких районах, граничащих с сектором Газа. В частности, у Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар Азза, бери, Яти и Киссуфим.
Напомним
Палестинская исламистская группировка ХАМАС совершила беспрецедентную атаку на Израиль в субботу утром, выпустив тысячи ракет из Сектора Газа по Израилю. После чего десятки боевиков проникли через сильно укрепленную границу в нескольких местах по воздуху, земле и морю. По словам эксперта по Ближнему Востоку Дэвида Халфа, наступление застало страну врасплох и является “историческим провалом” для израильских спецслужб.