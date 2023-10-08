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Раптова атака ХАМАС стала "історичною невдачею" для ізраїльських спецслужб - ЗМІ

Раптова атака ХАМАС стала "історичною невдачею" для ізраїльських спецслужб - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС здійснило безпрецедентну атаку на Ізраїль у суботу, випустивши тисячі ракет із Сектора Гази по Ізраїлю, оскільки десятки бойовиків проникли через сильно укріплений кордон у кількох місцях повітрям, землею та морем. За словами експерта з Близького Сходу Девіда Халфи, наступ застав країну зненацька і є "історичним провалом" для ізраїльських спецслужб. Про це пише AFP, передає УНН.

Цитата 

“Атака є безпрецедентною як за масштабом, так і за витонченістю. Після війни Судного дня [ 6 жовтня 1973 року арабська коаліція єгипетських і сирійських військ здійснила раптовий напад на Ізраїль у Йом Кіпур – єврейський священний день спокути - ред. ], Ізраїль ніколи не стикався з повномасштабним наземним вторгненням”, - зазначає експерт. 

Він зазначає, що ХАМАС – спецназ, який діє глибоко всередині ізраїльської території – з модусом дії справжньої армії. Загартовані в боях, вони навчені та оснащені сучасними тактичними засобами та воюють у кількох місцях одночасно.

Вони відправили вісім пікапів із приблизно вісьмома бойовиками ісламістського ХАМАСу [в кожному - ред.], які патрулювали вулиці міст і сіл на південь Ізраїлю, вбиваючи мирних жителів упритул і беручи в заручники цілі родини, включаючи жінок і дітей.

“Ця ситуація абсолютно нечувана. Це масштабна раптова атака, скоординована атака, яка вимагає певного рівня інтелекту та підготовки з боку ХАМАС”, - зауважив Девід Халфа. 

Він не виключає певну матеріально-технічну підтримку також від Ісламського Джихаду, з одного боку, та Хезболли та Ірану, з іншого. 

“Це великий провал ізраїльських спецслужб. Провал, який навіть можна назвати історичним і без перебільшення порівняти з тим, що сталося 1973 року”, - зауважив експерт. 

Він наголошує, що Ізраїль – країна, яка перебуває в постійній бойовій готовності, готова в будь-який момент вступити в бій. На думку Халфи був певний ступінь неготовності, ймовірно, помилка в аналізі та оцінці з боку ізраїльських спецслужб, а також у підготовці ізраїльських спецназів [до такої атаки - ред.].

Доповнення

За оцінками експерта, атака була тривимірною; це відбувалося на суші, на морі та в повітрі. Це, напевно, здивувало ізраїльтян.

Ізраїльські спецслужби очікували сценарій вторгнення з півночі через Хезболлу на півдні Лівану. 

Також аналітик зауважив, що цЦя терористична операція відбувається в той час, коли Ізраїль стикається з безпрецедентною політичною та інституційною кризою. Але також криза ідентичності, коли ізраїльське суспільство стає розколотим і поляризованим у величезних масштабах.  

ХАМАС не приховував свого наміру скористатися вразливістю Ізраїлю для здійснення такого роду атак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль знищив більшу частину сил ХАМАСу, які проникли на його територію - Нетаньяху

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