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Внезапная атака ХАМАС стала "исторической неудачей" для израильских спецслужб - СМИ

Внезапная атака ХАМАС стала "исторической неудачей" для израильских спецслужб - СМИ

Киев • УНН

 • 6296557 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Палестинская исламистская группировка ХАМАС предприняла беспрецедентную атаку на Израиль в субботу, выпустив тысячи ракет из Сектора Газа по Израилю, поскольку десятки боевиков проникли через сильно укрепленную границу в нескольких местах по воздуху, земле и морю. По словам эксперта по Ближнему Востоку Дэвида Халфы, наступление застало страну врасплох и является "историческим провалом" для израильских спецслужб. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Цитата 

“Атака беспрецедентна как по масштабу, так и по сложности. После Войны Судного дня [ 6 октября 1973 года арабская коалиция египетских и сирийских войск совершила внезапное нападение на Израиль в Йом Кипур – еврейский священный день искупления - ред. ], Израиль никогда не сталкивался с полномасштабным наземным вторжением”, - отмечает эксперт. 

Он отмечает, что ХАМАС – спецназ, который действует глубоко внутри израильской территории – с модусом действия настоящей армии. Закаленные в боях, они обучены и оснащены современными тактическими средствами и сражаются в нескольких местах одновременно.

Они отправили восемь пикапов с примерно восемью боевиками исламистского ХАМАСа [в каждом - ред.], которые патрулировали улицы городов и деревень на юге Израиля, убивая мирных жителей в упор и беря в заложники целые семьи, включая женщин и детей.

“Эта ситуация совершенно неслыханна. Это масштабная внезапная атака, скоординированная атака, которая требует определенного уровня интеллекта и подготовки со стороны ХАМАС”, - заметил Дэвид Халфа. 

Он не исключает некоторую материально-техническую поддержку также от Исламского джихада, с одной стороны, и Хезболлы и Ирана, с другой. 

“Это большой провал израильских спецслужб. Провал, который даже можно назвать историческим и без преувеличения сравнить с произошедшим в 1973 году”, - отметил эксперт. 

Он подчеркивает, что Израиль – страна, находящаяся в постоянной боевой готовности, готова в любой момент вступить в бой. По мнению Халфы была определенная степень неготовности, вероятно, ошибка в анализе и оценке со стороны израильских спецслужб, а также в подготовке израильских спецназов [к такой атаке - ред.].

Дополнение

По оценкам эксперта, атака была трехмерной; это происходило на суше, на море и в воздухе. Это, наверное, удивило израильтян.

Израильские спецслужбы ожидали сценарий вторжения с севера через Хезболлу на юге Ливана. 

Аналитик также отметил, что эта террористическая операция происходит в то время, когда Израиль сталкивается с беспрецедентным политическим и институциональным кризисом. Но также кризис идентичности, когда израильское общество становится расколотым и поляризованным в огромных масштабах.   

ХАМАС не скрывал своего намерения воспользоваться уязвимостью Израиля для проведения такого рода атак.

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