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Ізраїль знищив більшу частину сил ХАМАСу, які проникли на його територію - Нетаньяху

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ знищив більшу частину терористичних сил, які проникли на територію країни та починає наступ у секторі Газа, пише The Gardian, передає УНН.

Деталі

Нетаньяху наголосив, що країна «вступила в довгу і важку війну» і що перший етап завершиться найближчими годинами. Видання пише, що прем’єр, ймовірно, наводить такі дані, посилаючись на ліквідацію приблизно 200-300 бойовиків, які проникли в Ізраїль. території суботнього ранку.

«Перший етап завершується в ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію. При цьому ми почали наступальний стрій, і він триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо», - сказав Нетаньяху. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.

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