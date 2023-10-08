Израиль уничтожил большую часть сил ХАМАСа, проникших на его территорию - Нетаньяху
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожил большую часть террористических сил, которые проникли на территорию страны и начинает наступление в секторе Газа, пишет The Gardian, передает УНН.
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Нетаньяху подчеркнул, что страна «вступила в долгую и тяжелую войну» и что первый этап завершится в ближайшие часы. Издание пишет, что премьер, вероятно, приводит такие данные, ссылаясь на ликвидацию примерно 200-300 боевиков, проникших в Израиль. территории субботнего утра.
«Первый этап завершается в эти часы уничтожением большинства сил противника, проникших на нашу территорию. При этом мы начали наступательный строй, и он будет продолжаться без оговорок и без передышки – до достижения целей. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и одержим победу», - сказал Нетаньяху.
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданским жителям Газы с призывом покинуть приграничные территории, ведь Израиль отомстит за этот черный день.