ЦАХАЛ завдав ударів по Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Ізраїльські сили оборони завдали артилерійських ударів по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені мінометні снаряди. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Мінометні снаряди поцілили в райони гори Дов на кордоні з Ліваном. Повідомлень про постраждалих або пошкодження немає.
Сили оборони заявили: «ЦАХАЛ вживає заходів для підготовки до такого роду можливостей і продовжить діяти в усіх регіонах і в будь-який час, щоб забезпечити безпеку ізраїльських цивільних».
Нагадаємо
Унаслідок бойових дій в Ізраїлі через напад терористів ХАМАСу кількість травмованих людей зросла. МОЗ Ізраїлю повідомляє про 1864 поранених осіб.