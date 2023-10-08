ЦАХАЛ завдав ударів по Лівану

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Мінометні снаряди поцілили в райони гори Дов на кордоні з Ліваном. Повідомлень про постраждалих або пошкодження немає.

Сили оборони заявили: «ЦАХАЛ вживає заходів для підготовки до такого роду можливостей і продовжить діяти в усіх регіонах і в будь-який час, щоб забезпечити безпеку ізраїльських цивільних».

Нагадаємо

Унаслідок бойових дій в Ізраїлі через напад терористів ХАМАСу кількість травмованих людей зросла. МОЗ Ізраїлю повідомляє про 1864 поранених осіб.