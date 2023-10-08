Кількість поранених внаслідок боїв в Ізраїлі зросла до більш як 1800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Унаслідок бойових дій в Ізраїлі через напад терористів ХАМАСу кількість травмованих людей зросла. МОЗ Ізраїлю повідомляє про 1864 поранених осіб, пише УНН.
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Міністерство охорони здоров'я оновило кількість ізраїльтян, поранених і госпіталізованих внаслідок нападу ХАМАС. Кількість травмованих в Ізраїлі зросла до 1864 осіб. Серед них наразі 19 у важкому стані, 326 – важко поранених, 359 – у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо
В ізраїльському місті Ашкелон терористи ХАМАСу поцілили у лікарню, поранивши шість чоловік.