Кількість поранених внаслідок боїв в Ізраїлі зросла до більш як 1800 осіб

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Міністерство охорони здоров'я оновило кількість ізраїльтян, поранених і госпіталізованих внаслідок нападу ХАМАС. Кількість травмованих в Ізраїлі зросла до 1864 осіб. Серед них наразі 19 у важкому стані, 326 – важко поранених, 359 – у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо

В ізраїльському місті Ашкелон терористи ХАМАСу поцілили у лікарню, поранивши шість чоловік.