Количество раненых в результате боев в Израиле возросло до более 1800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В результате боевых действий в Израиле из-за нападения террористов ХАМАСа количество травмированных людей возросло. Минздрав Израиля сообщает о 1864 раненых, пишет УНН.
Детали
Министерство здравоохранения обновило число израильтян, раненых и госпитализированных в результате нападения ХАМАС. Количество травмированных в Израиле возросло до 1864 человек. Среди них сейчас 19 в тяжелом состоянии, 326 – тяжело раненых, 359 – в состоянии средней тяжести.
Напомним
В израильском городе Ашкелон террористы ХАМАСа попали в больницу, ранив шесть человек.