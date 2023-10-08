ХАМАС вдарив по лікарні в Ізраїлі: шестеро людей травмовано

Деталі

Ракета влучила у будівлю лікарні «Барзилай» в ізраїльському Ашкелоні. Унаслідок чого 6 людей поранено.

Тяжкі поранення отримала 50-річна жінка, ще 5 осіб отримали легкі травми.

Нагадаємо

ЦАХАЛ завдає ударів по сектору Газа, ХАМАС відповідає на удари. Унаслідок протистояння кількість жертв та загиблих з обох боків збільшилась.