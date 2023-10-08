Кількість загиблих ізраїльтян перевищила 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. ЦАХАЛ завдає ударів по сектору Газа, ХАМАС відповідає на удари. Унаслідок протистояння кількість жертв та загиблих з обох боків збільшилась. Про це пише Jerusalem Post та Haaretz, передає УНН.
Деталі
Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 300 людей. Водночас МОЗ Палестини повідомляє, що внаслідок ударів по Газі загинуло 230 осіб та 1700 було травмовано.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.