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Кількість загиблих ізраїльтян перевищила 300 осіб

Кількість загиблих ізраїльтян перевищила 300 осіб

Київ • УНН

 • 817139 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. ЦАХАЛ завдає ударів по сектору Газа, ХАМАС відповідає на удари. Унаслідок протистояння кількість жертв та загиблих з обох боків збільшилась. Про це пише Jerusalem Post та Haaretz, передає УНН.

Деталі 

Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 300 людей. Водночас МОЗ Палестини повідомляє, що внаслідок ударів по Газі загинуло 230 осіб та 1700 було травмовано. 

Доповнення 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.

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