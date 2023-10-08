Кількість загиблих ізраїльтян перевищила 300 осіб

Деталі

Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 300 людей. Водночас МОЗ Палестини повідомляє, що внаслідок ударів по Газі загинуло 230 осіб та 1700 було травмовано.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звернувся до цивільних мешканців Гази із закликом покинути прикордонні території, адже Ізраїль помститься за цей чорний день.