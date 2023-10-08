Число погибших израильтян превысило 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, ХАМАС отвечает на удары. В результате противостояния число жертв и погибших с обеих сторон увеличилось. Об этом пишет Jerusalem Post и Haaretz, передает УНН.
Детали
Число погибших в Израиле возросло до 300 человек. В то же время Минздрав Палестины сообщает, что в результате ударов по Газе погибли 230 человек и 1700 были травмированы.
Дополнение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданским жителям Газы с призывом покинуть приграничные территории, ведь Израиль отомстит за этот черный день.