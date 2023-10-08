ХАМАС ударил по больнице в Израиле: шесть человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. в израильском городе Ашкелон террористы ХАМАСа попали в больницу, ранив шесть человек. Об этом сообщает израильская медицинская служба, пишет УНН.
Детали
Ракета попала в здание больницы «Барзилай» в израильском Ашкелоне. В результате 6 человек ранены.
тяжелые ранения получила 50-летняя женщина, еще 5 человек получили легкие травмы.
Напомним
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, ХАМАС отвечает на удары. В результате противостояния число жертв и погибших с обеих сторон увеличилось.