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ХАМАС ударил по больнице в Израиле: шесть человек травмированы

Киев • УНН

 • 735021 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. в израильском городе Ашкелон террористы ХАМАСа попали в больницу, ранив шесть человек. Об этом сообщает израильская медицинская служба, пишет УНН.

Детали 

Ракета попала в здание больницы «Барзилай» в израильском Ашкелоне. В результате 6 человек ранены.

тяжелые ранения получила 50-летняя женщина, еще 5 человек получили легкие травмы.

Напомним

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа, ХАМАС отвечает на удары. В результате противостояния число жертв и погибших с обеих сторон увеличилось.

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