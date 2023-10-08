ЦАХАЛ нанес удары по Ливану
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Силы обороны Израиля нанесли артиллерийские удары по Ливану после того, как минометные снаряды были выпущены по территории Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Минометные снаряды попали в районы городов на границе с Ливаном. Сообщений о пострадавших или повреждениях нет.
Силы обороны заявили: «ЦАХАЛ принимает меры для подготовки к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских».
Напомним
В результате боевых действий в Израиле из-за нападения террористов ХАМАСа количество травмированных людей возросло. Минздрав Израиля сообщает о 1864 раненых.