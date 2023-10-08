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Возросло число погибших в секторе Газа

Возросло число погибших в секторе Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. В Газе возросло число погибших из-за атак израильтян. По данным Минздрава Палетины умерли 313 человек, в частности, 7 погибших в результате атак на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили в Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Министерства здравоохранения палестинских властей, из-за атаки Газы в субботу, по меньшей мере 313 палестинцев погибли, среди них и 20 детей. Кроме того, в результате обстрела израильской армии на Западном берегу реки Иордан погибли семь человек, в том числе ребенок.

Ещё почти 2000 палестинцев получили ранения в результате израильских авиаударов по Газе в субботу.

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Напомним

Накануне, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданским жителям Газы с призывом покинуть приграничные территории, ведь Израиль отомстит за этот черный день.

Израильские силы обороны нанесли артиллерийские удары по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены минометные снаряды.

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