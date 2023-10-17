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Ізраїль веде переговори зі SpaceX щодо мережі супутникового інтернету Starlink

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ізраїль каже, що він веде переговори зі SpaceX щодо створення інтернет-сервісів Starlink для посилення зв'язку під час війни напередодні очікуваного наземного вторгнення в сектор Гази повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Ізраїль веде переговори зі SpaceX щодо мережі супутникового інтернету Starlink

Деталі

Перший раз Ізраїль заговорив про Starlink, коли розпочав війну з ХАМАС після того, як зазнав масованої атаки з території сектора Гази 7 жовтня. 

SpaceX не відразу відповіла на запит.

У заяві у вівторок ізраїльське міністерство зв’язку заявило, що цей крок забезпечить безперервний доступ до Інтернету в містах на лінії фронту.

Нагадаємо

Вторгнення Ізраїлю в сектор Гази було заплановане на вихідні, але було відкладено на кілька днів через погодні умови.

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