Ізраїль веде переговори зі SpaceX щодо мережі супутникового інтернету Starlink
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ізраїль каже, що він веде переговори зі SpaceX щодо створення інтернет-сервісів Starlink для посилення зв'язку під час війни напередодні очікуваного наземного вторгнення в сектор Гази повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Перший раз Ізраїль заговорив про Starlink, коли розпочав війну з ХАМАС після того, як зазнав масованої атаки з території сектора Гази 7 жовтня.
SpaceX не відразу відповіла на запит.
У заяві у вівторок ізраїльське міністерство зв’язку заявило, що цей крок забезпечить безперервний доступ до Інтернету в містах на лінії фронту.
Нагадаємо
Вторгнення Ізраїлю в сектор Гази було заплановане на вихідні, але було відкладено на кілька днів через погодні умови.
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