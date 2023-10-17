Израиль ведет переговоры со SpaceX относительно сети спутникового интернета Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Израиль говорит, что он ведет переговоры со SpaceX по созданию интернет-сервисов Starlink для усиления связи во время войны в преддверии ожидаемого наземного вторжения в сектор Газа сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Первый раз Израиль заговорил о Starlink, когда начал войну с ХАМАС после того, как подвергся массированной атаке с территории сектора Газа 7 октября.
SpaceX не сразу ответила на запрос.
В заявлении во вторник израильское министерство связи заявило, что этот шаг обеспечит непрерывный доступ к Интернету в городах на линии фронта.
Напомним
Вторжение Израиля в сектор Газы было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий.
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