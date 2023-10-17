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Израиль ведет переговоры со SpaceX относительно сети спутникового интернета Starlink

Киев • УНН

 • 235381 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Израиль говорит, что он ведет переговоры со SpaceX по созданию интернет-сервисов Starlink для усиления связи во время войны в преддверии ожидаемого наземного вторжения в сектор Газа сообщает Bloomberg, передает УНН.

Израиль ведет переговоры со SpaceX относительно сети спутникового интернета Starlink

Детали

Первый раз Израиль заговорил о Starlink, когда начал войну с ХАМАС после того, как подвергся массированной атаке с территории сектора Газа 7 октября. 

SpaceX не сразу ответила на запрос.

В заявлении во вторник израильское министерство связи заявило, что этот шаг обеспечит непрерывный доступ к Интернету в городах на линии фронта.

Напомним

Вторжение Израиля в сектор Газы было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

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