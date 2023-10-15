Ізраїль відклав наземну операцію у Секторі Газа через погоду - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ізраїль відклав на декілька днів початок наземної операції в Секторі Газа через несприятливі погодні умови. Про це The New York Times написав сьогодні вранці з посиланням на свої джерела в ЦАХАЛ, повідомляє УНН.
Деталі
Вторгнення в сектор Гази було заплановане на вихідні, але було відкладено на кілька днів через погодні умови. Хмарність ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотникам забезпечення повітряного прикриття наземних сил, йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як ми повідомляли 14 жовтня увечері, офіційно у ЦАХАЛ заявили про готовність до операції. Її мета – взяття міста Газа та знищення вищого керівництва руху ХАМАС.
Також ізраїльські військові заявили, що намагаються, наскільки це можливо, запобігти загибелі цивільного населення. Головний речник збройних сил Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі закликав палестинців на півночі анклаву евакуюватися на південь, заявивши, що Ізраїль збирається «атакувати з великою силою».
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