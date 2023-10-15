ЦАХАЛ "ізолював територію" за 4 кілометри від кордону з Ліваном: цивільним особам вхід заборонено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сили оборони Ізраїлю кажуть, що вони «ізолюють територію» за 4 кілометри (2,5 милі) від кордону Лівану, інструктуючи цивільних осіб не туди входити, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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«ЦАХАЛ наголошує, що вхід у територію суворо заборонений, і просить громадян бути пильними та не заходити в цю територію», — йдеться в повідомленні.
Водночас мешканцям населених пунктів на відстані до 2 кілометрів від кордону з Ліваном наказано залишатися поблизу бомбосховищ до подальшого розпорядження.
Ці кроки були зроблені після неодноразових нападів з Лівану терористичної групи Хезболла та союзних палестинських фракцій.
ЦАХАЛ також попереджає громадськість про те, що вони створюють перешкоди службам GPS у цьому районі, що може вплинути на навігаційні програми.
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Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.