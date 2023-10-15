ЦАХАЛ "изолировал территорию" в 4 километрах от границы с Ливаном: гражданским лицам вход запрещен

Детали

«ЦАХАЛ отмечает, что вход в территорию строго запрещен, и просит граждан быть бдительными и не заходить в эту территорию», — говорится в сообщении.

В то же время жителям населенных пунктов на расстоянии до 2 километров от границы с Ливаном приказано оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейшего распоряжения.

Эти шаги были предприняты после неоднократных нападений из Ливана террористической группы Хезболла и союзных палестинских фракций.

ЦАХАЛ также предупреждает общественность о том, что они создают помехи службам GPS в этом районе, что может повлиять на навигационные программы.

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Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.