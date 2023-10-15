Армія оборони Ізраїлю: евакуаційний коридор на півночі Гази діє з 10:00 до 13:00
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомила жителям північної Гази, що коридор для евакуації діє з 10:00 до 13:00, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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ЦАХАЛ не проводитиме жодних операцій на цьому маршруті протягом цього періоду, кажуть військові.
Військові кажуть, що жителі повинні переїхати на південь Стріпу перед очікуваною наземною операцією.
"Будьте впевнені, лідери ХАМАСу вже забезпечили свою безпеку та безпеку своїх сімей", — заявляють у ЦАХАЛі.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.