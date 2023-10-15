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Армия обороны Израиля: эвакуационный коридор на севере Газы действует с 10:00 до 13:00

Киев • УНН

 • 334173 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Армия обороны Израиля сообщила жителям северной Газы, что коридор для эвакуации действует с 10:00 до 13:00, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Армия обороны Израиля: эвакуационный коридор на севере Газы действует с 10:00 до 13:00

Детали

ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций на этом маршруте в течение этого периода, говорят военные.

Военные говорят, что жители должны переехать на юг Стрипа перед ожидаемой наземной операцией.

"Будьте уверены, лидеры ХАМАСа уже обеспечили свою безопасность и безопасность своих семей", — заявляют в ЦАХАЛе.

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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