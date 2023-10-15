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Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа из-за погоды - NYT

Киев • УНН

 • 495949 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Израиль отложил на несколько дней начало наземной операции в Секторе Газа из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом The New York Times написал сегодня утром со ссылкой на свои источники в ЦАХАЛ, сообщает УНН.

Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа из-за погоды - NYT

Детали

Вторжение в сектор Газа было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий. Облачность затруднила бы израильским пилотам и операторам беспилотникам обеспечение воздушного прикрытия наземных сил, говорится в сообщении.

Дополнение

Как мы сообщали 14 октября вечером, официально в ЦАХАЛ заявили о готовности к операции. Ее цель – взятие города Газа и уничтожение высшего руководства движения ХАМАС.

Также израильские военные заявили, что пытаются, насколько это возможно, предотвратить гибель гражданского населения. Главный спикер вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари призвал палестинцев на севере анклава эвакуироваться на юг, заявив, что Израиль собирается «атаковать с большой силой». 

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