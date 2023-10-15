Израиль отложил наземную операцию в Секторе Газа из-за погоды - NYT

Детали

Вторжение в сектор Газа было запланировано на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий. Облачность затруднила бы израильским пилотам и операторам беспилотникам обеспечение воздушного прикрытия наземных сил, говорится в сообщении.

Дополнение

Как мы сообщали 14 октября вечером, официально в ЦАХАЛ заявили о готовности к операции. Ее цель – взятие города Газа и уничтожение высшего руководства движения ХАМАС.

Также израильские военные заявили, что пытаются, насколько это возможно, предотвратить гибель гражданского населения. Главный спикер вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари призвал палестинцев на севере анклава эвакуироваться на юг, заявив, что Израиль собирается «атаковать с большой силой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦАХАЛ "изолировал территорию" в 4 километрах от границы с Ливаном: гражданским лицам вход запрещен