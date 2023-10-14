ЦАХАЛ закликає людей евакуюватися з півночі сектора Гази: збирається "атакувати з великою силою"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Головний речник збройних сил Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів триваючої війни з палестинськими бойовиками в секторі Гази, і закликає палестинців на півночі анклаву евакуюватися, заявивши, що Ізраїль збирається «атакувати з великою силою», пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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«Ми розгорнуті і повністю підготовлені до наступних етапів війни», - заявив Хагарі на пресконференції.
«Ми готуємо сили, переглядаємо плани, підготовлені на всіх аренах, на півдні, півночі і в центрі», - сказав він.
«Ми зосереджені на Газі, але широко розгорнуті (по всій країні), що дає нам змогу діяти одночасно на всіх аренах», - вказав він.
Хагарі каже, що сотні тисяч палестинських цивільних осіб евакуювалися з північної частини сектору Гази на південь після попереджень ЦАХАЛ про те, що невдовзі вони завдадуть масованих ударів по цьому району.
«Є ще громадяни, які ще не евакуювалися. Той, хто вирішує не евакуюватися, наражає на небезпеку себе і свою сім'ю. Ми будемо атакувати з великою силою в районах, які були евакуйовані», - сказав він.
Хагарі зазначив, що ХАМАС перебуває під тиском і намагається перешкодити евакуації палестинського цивільного населення, «тому що під ними ховаються лідери організації».
У повідомленні арабською мовою Армія оборони Ізраїлю, як зазначено, повідомила жителям північної частини сектору Газа, що їм слід перебратися в південну частину анклаву, використовуючи евакуаційні коридори, з 10:00 до 16:00 за місцевим часом.
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включно з ракетними ударами, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав завдавати повітряних ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю було випущено снаряди. 10 жовтня в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном із сектором Гази.