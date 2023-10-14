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ЦАХАЛ призывает людей эвакуироваться с севера сектора Газа: собирается "атаковать с большой силой"

ЦАХАЛ призывает людей эвакуироваться с севера сектора Газа: собирается "атаковать с большой силой"

Киев • УНН

 • 367260 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Главный спикер вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам продолжающейся войны с палестинскими боевиками в секторе Газа, и призывает палестинцев на севере анклава эвакуироваться, заявив, что Израиль собирается «атаковать с большой силой», пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Цитата

«Мы развернуты и полностью подготовлены к следующим этапам войны», - заявил Хагари на пресс-конференции.

«Мы готовим силы, просматриваем планы, подготовленные на всех аренах, на юге, севере и в центре», - сказал он.

«Мы сосредоточены на Газе, но широко развернуты (по всей стране), что позволяет нам действовать одновременно на всех аренах», - указал он.

Хагари говорит, что сотни тысяч палестинских гражданских лиц эвакуировались из северной части сектора Газа на юг после предупреждений ЦАХАЛа о том, что вскоре они нанесут массированные удары по этому району.

«Есть еще граждане, которые еще не эвакуировались. Любой, кто решает не эвакуироваться, подвергает опасности себя и свою семью. Мы будем атаковать с большой силой в районах, которые были эвакуированы», - сказал он.

Хагари указал, что ХАМАС находится под давлением и пытается помешать эвакуации палестинского гражданского населения, «потому что под ними прячутся лидеры организации».

В сообщении на арабском языке Армия обороны Израиля, как указано, сообщила жителям северной части сектора Газа, что им следует перебраться в южную часть анклава, используя эвакуационные коридоры, с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал наносить воздушные ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с сектором Газа.

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