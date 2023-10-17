Міністр оборони Ізраїлю заявив, що у ХАМАС є два варіанти: здатися або померти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що члени терористичного угруповання ХАМАС мають два варіанти у війні, яка триває в секторі Гази: здатися або померти. Про це повідомляє Times of Israel, передає УНН.
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«Наші літаки долетять всюди… кожна ракета має адресу. Ми досягнемо кожного з членів ХАМАС», — каже Галлант.
«У членів ХАМАС є два варіанти: або померти на своїх позиціях, або беззастережно здатися. Третього варіанту немає. Ми знищимо організацію ХАМАС і позбавимо її всіх можливостей», - додав міністр оборони Ізраїлю.
Нагадаємо
14 жовтня офіційно у ЦАХАЛ заявили про готовність до операції. Її мета – взяття міста Газа та знищення вищого керівництва руху ХАМАС.
Також ізраїльські військові заявили, що намагаються, наскільки це можливо, запобігти загибелі цивільного населення. Головний речник збройних сил Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі закликав палестинців на півночі анклаву евакуюватися на південь, заявивши, що Ізраїль збирається «атакувати з великою силою».
Проте Ізраїль відклав на декілька днів початок наземної операції в Секторі Газа через несприятливі погодні умови.
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