Министр обороны Израиля заявил, что у ХАМАС есть два варианта: сдаться или умереть

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«Наши самолеты долетят везде… каждая ракета имеет адрес. Мы достигнем каждого из членов ХАМАС», — говорит Галлант.

«У членов ХАМАС есть два варианта: либо умереть на своих позициях, либо безоговорочно сдаться. Третьего варианта нет. Мы уничтожим организацию ХАМАС и лишим ее всех возможностей», - добавил министр обороны Израиля.

Напомним

14 октября официально в ЦАХАЛ заявили о готовности к операции. Ее цель – взятие города Газа и уничтожение высшего руководства движения ХАМАС.

Также израильские военные заявили, что пытаются, насколько это возможно, предотвратить гибель гражданского населения. Главный спикер вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари призвал палестинцев на севере анклава эвакуироваться на юг, заявив, что Израиль собирается «атаковать с большой силой».

Однако Израиль отложил на несколько дней начало наземной операции в Секторе Газа из-за неблагоприятных погодных условий.

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