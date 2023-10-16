“Це буде довга війна”, — міністр оборони Ізраїлю Галлант

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“Ми завжди знали, що Сполучені Штати є великим союзником. Але сьогодні люди в Ізраїлі та в усьому світі бачать це на власні очі. Ви тут вдруге за цей тиждень. Високопосадовці Америки тут щодня і американський прапор плаває на борту в Середземному морі, і ми знаємо, що це означає. Тож дозвольте мені сказати вам, пане міністре, це буде довга війна. Ціна буде високою. Але ми переможемо — для Ізраїлю , за єврейський народ і за цінності, в які вірять обидві країни”, — заявив Йоав Галлант.

Деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Ізраїлю аби обговорити “шлях вперед” після кількох днів човникової дипломатії між арабськими державами, які, за його словами, поділяють рішучість США завершити конфлікт Ізраїлю з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

У Тель-Авіві Блінкен зустрівся з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом і запропонував Вашингтону продовжувати підтримку “права Ізраїлю... захищати себе і захищати свій народ”.

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Нагадаємо

Ізраїль пообіцяв знищити ХАМАС, який контролює Сектор Гази, після того, як його бойовики штурмували ізраїльські міста вісім днів тому, розстрілюючи чоловіків, жінок і дітей і захоплюючи заручників під час найгіршого нападу на цивільне населення в історії країни.

Головний американський дипломат приїздив у Ізраїль ще у четвер. А після також відвідав Катар, Йорданію, Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Єгипет, де поспілкувався із їхніми лідерами, аби запобігти нападу інших державних чи недержавних утворень на Ізраїль.