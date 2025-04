Повторний візит до Ізраїлю: Блінкен разом із Нетаньяху ховались у бункері

Деталі

Речник Держдепартаменту підтвердив, що надзвичайний захід тривав п'ять хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q

— John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок 16 жовтня повернувся до Ізраїлю. Він має взяти участь у переговорах, що стосуються поточного стану ізраїльсько-палестинського протистояння.