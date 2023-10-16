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Повторний візит до Ізраїлю: Блінкен разом із Нетаньяху ховались у бункері

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху змушені були сховатися в бункері, коли повітряні сирени перервали їх зустріч у Тель-Авіві, передає УНН із посиланням на Sky News.

Повторний візит до Ізраїлю: Блінкен разом із Нетаньяху ховались у бункері

Деталі

Речник Держдепартаменту підтвердив, що надзвичайний захід тривав п'ять хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q

— John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок 16 жовтня повернувся до Ізраїлю. Він має взяти участь у переговорах, що стосуються поточного стану ізраїльсько-палестинського протистояння.

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