Повторный визит в Израиль: Блинкен вместе с Нетаньяху прятались в бункере

Детали

Представитель Госдепартамента подтвердил, что чрезвычайная мера длилась пять минут, после чего они смогли возобновить свои переговоры.

Журналист Washington Post, который ждал у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.

Воздушные сирены сейчас ревут в Тель-Авиве, пока мы ждали, пока Блинкен закончит свою встречу с военным кабинетом Израиля’pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник 16 октября вернулся в Израиль. Он должен принять участие в переговорах, касающихся текущего состояния израильско-палестинского противостояния.