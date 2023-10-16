Повторный визит в Израиль: Блинкен вместе с Нетаньяху прятались в бункере
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынуждены были укрыться в бункере, когда воздушные сирены прервали их встречу в Тель-Авиве, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Представитель Госдепартамента подтвердил, что чрезвычайная мера длилась пять минут, после чего они смогли возобновить свои переговоры.
Журналист Washington Post, который ждал у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.
Воздушные сирены сейчас ревут в Тель-Авиве, пока мы ждали, пока Блинкен закончит свою встречу с военным кабинетом Израиля’pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q— Джон Хадсон (@John_Hudson) 16 октября 2023 года
Напомним
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник 16 октября вернулся в Израиль. Он должен принять участие в переговорах, касающихся текущего состояния израильско-палестинского противостояния.