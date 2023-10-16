Блінкен повернувся в Ізраїль - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок 16 жовтня повернувся до Ізраїлю. Він має взяти участь у переговорах, що стосуються поточного стану ізраїльсько-палестинського протистояння. Про це повідомляє Alarabiya, із посиланням на Агентство Франс Прес, передає УНН.
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Ентоні Блінкен вже приземлився в Тель-Авіві. Очікується, що головний дипломат США знову зустрінеться з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху в Єрусалимі.
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Мінулого тижня політик провів тур шістьма арабськими країнами. 12 жовтня під час зустрічі із прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху Держсекретар США заявив, що відданість Америки безпеці Ізраїлю залишається залізною.
The Washington Post повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує повернутися до Ізраїлю в понеділок після зустрічі з арабськими лідерами.
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